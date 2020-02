Bremer Landtag auf Tournee: Bürgerschaft tagt in Bremerhaven

Bremen/Bremerhaven. Erstmals seit 2003 tagt das Bremer Landesparlament wieder in Bremerhaven. Die 84 Landtagsabgeordneten werden sich dazu nächste Woche Mittwoch und Donnerstag im großen Saal der Stadthalle einfinden. Schon am Dienstag tagt die Stadtbürgerschaft in der 60 Kilometer von Bremen entfernten Seestadt, wie das Parlament am Dienstag mitteilte. Für Zuschauer sind 450 Plätze reserviert. Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) hofft auf viele Besucher: "Die Bremische Bürgerschaft hat zuletzt vor etwas mehr als 16 Jahren in Bremerhaven getagt. Es kann also ein bisschen dauern, bis wir wieder auf Tournee gehen." Die Abgeordneten sind ohnedies derzeit etwas verwaist, da das Haus der Bürgerschaft am Bremer Marktplatz saniert wird. Behelfsweise tagt das Parlament bis Ende 2020 noch im Bremer Rathaus.