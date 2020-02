Hündin wacht über Nacht bei schwer verletztem Herrchen

Vogelbeck. Bei einem Spaziergang mit seiner Hündin ist ein 80-Jähriger aus dem Landkreis Northeim in einem Steinbruch nach Polizeiangaben so schwer gestürzt, dass er sich nicht mehr von der Stelle rühren konnte. Der Mann habe die Nacht von Montag auf Dienstag in hilfloser Lage im Freien verbracht, sagte ein Polizeisprecher. Die sechsjährige Hundedame namens "Bjuka" sei dem schwer verletzten Senior dabei nicht von der Seite gewichen.

Nach insgesamt rund 20-stündiger Suche wurden Herr und Hündin schließlich am Dienstagnachmittag von einer Rettungshundestaffel in dem Steinbruch bei Vogelbeck entdeckt. Der 80-Jährige, der sich zusätzlich zu einer schweren Beinverletzung eine starke Unterkühlung zugezogen hatte, wurde ins Krankenhaus gebracht. Hundedame "Bjuka" sei wohlauf, sagte der Polizeisprecher.