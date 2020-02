"Systemsprenger" erfolgreichster Nordmedia-geförderter Film

Hannover. Kein anderer von der Nordmedia geförderte Film ist jemals mit so vielen Preisen geehrt worden wie das Drama "Systemsprenger". Mit mehr als 31 Auszeichnungen sei Nora Fingscheidts Drama über ein extrem schwieriges Mädchen "der absolute Abräumer in der Preisstatistik", teilte die Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen am Dienstag mit. Unter anderem erhielt "Systemsprenger" einen Silbernen Bären, einen Bayerischen Filmpreis sowie einen Europäischen Filmpreis. Aktuell sind laut Geschäftsführer Thomas Schäffer drei Nordmedia-geförderte Filme auf der Berlinale vertreten, nämlich "Yalda - Nacht der Vergebung", "Futur Drei" und "Schlaf".

Insgesamt wurden den Angaben zufolge im vergangenen Jahr rund 10,5 Millionen Euro für 240 Projekte bewilligt. Zum Förderaufkommen der Nordmedia tragen die Länder Niedersachsen und Bremen, der NDR, Radio Bremen und das ZDF bei. Unterstützt wurde auch die Dokumentation "Lovemobil", die am 5. März in die Kinos kommt. Der preisgekrönte Film über Prostituierte, deren Wohnwagen zwischen Gifhorn und Wolfsburg stehen, stammt von Elke Margarete Lehrenkrauss.