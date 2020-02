Trotz Sturm: Dammer Narren feiern Straßenkarneval

Damme. Tausende Narren haben am Sonntag im Westen Niedersachsens trotz windigen Wetters ausgelassen Straßenkarneval gefeiert: In der 16 000 Einwohner-Kleinstadt Damme im Kreis Vechta startete der kilometerlange Umzug am Mittag. Nach ersten Einschätzungen der Polizei waren aber nicht so viele Menschen wie in den Vorjahren am Straßenrand dabei. Kurze Zeit später setzte sich auch in Lingen der Tross aus Wagen und Fußgruppen in Bewegung.

In Damme war wegen des erwarteten stürmischen Wetters die Umzugsstrecke am Sonntag verkürzt worden - dort wird seit Jahren eine Woche vor den großen Umzügen in Köln und Düsseldorf Straßenkarneval gefeiert. In Lingen fand der Umzug erstmals über eine Woche vor Rosenmontag statt.

"Die Stimmung ist super", sagte ein Polizeisprecher in Damme. Für Aufsehen sorgte dort unter anderem ein Wagen mit dem Motto "Schwamm drüber", der aktuelle Themen wie den Brexit zum Thema machte. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl sprechen die Dammer stolz von "Norddeutschlands größtem Karnevalsumzug": Nach Angaben von Umzugsleiter Moritz Enneking hatten sich 200 Gruppen und 20 Musikkapellen angemeldet.

Am Montag wird in Damme weitergefeiert: Eine Woche vor den Rosenmontagsumzügen am Rhein startet dort der Dammer Rosenmontag. Vorher gibt es einen Empfang für den diesjährigen Ehrengast des Karnevals, Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU).