Bremen in Leipzig mit Selassie: RB mit Mukiele und Schick

Leipzig. Mit Rückkehrer Theodor Gebre Selassie in der Startelf bestreitet Fußball-Bundesligist Werder Bremen die schwere Auswärtsaufgabe am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig. Der Außenverteidiger, der wegen einer Oberschenkelverletzung zuletzt Mitte Dezember für Werder aufgelaufen war, ist einer der Hoffnungsträger des Tabellen-17. im Abstiegskampf.

Außerdem rückt Abwehrspieler Milos Veljkovic in die Anfangsformation, was auf eine Viererkette anstatt der zuletzt praktizierten Dreierreihe in der Bremer Defensive schließen lässt. Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann ersetzt in der Abwehr den mit einem Muskelfaserriss in der Wade fehlenden Tyler Adams durch Nordi Mukiele. Im Sturm beginnt der Tscheche Patrik Schick anstelle von Christopher Nkunku.