Samba-Karneval in Bremen feiert den "Rausch der Liebe"

Bremen. Farbenfrohe Kostüme, Samba-Gruppen und Stelzenkunst: Tausende Menschen sind am Samstag in die Bremer Innenstadt gekommen, um den 35. Bremer Karneval zu feiern. Unter dem Motto "Im Rausch der Liebe" zogen mehr als 60 Gruppen mit rund 1500 Teilnehmern aus dem In- und Ausland durch die Straßen. Sie tanzten, trommelten und präsentierten Maskenspiel und Artistik. Die Veranstalter sprachen von etwa 20 000 Besuchern in der Stadt. "Die Veranstaltung ist sehr gut besucht", sagte ein Polizeisprecher.

Eröffnet wurde das Fest mit einer Theaterinszenierung auf dem Bremer Marktplatz. Dabei kam erstmals in der Geschichte der Veranstaltung ein Kran zum Einsatz, wie die Organisatorin der Inszenierung, Katrin Witte, sagte. Die knapp 70 Darstellerinnen und Darsteller hatten ihr zufolge eine einzige Probe vor der Aufführung.

Mit dem Motto "Im Rausch der Liebe" wollte der Verein Initiative Bremer Karneval ein Zeichen setzen. Die Welt brauche Liebe und Empathie mehr denn je, sagte die künstlerische Leiterin Janine Jaeggi. Das Thema lasse viel Freiheit für Interpretation. Den Organisatoren zufolge ist die Veranstaltung Deutschlands größter Samba- und Maskenkarneval. Zum Programm gehörten neben dem Umzug auch Auftritte verschiedener Sambagruppen und ein Kostüm- und Maskenball.