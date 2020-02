Mitgliederzuwachs bei Linken in Niedersachsen

Braunschweig. Die Linkspartei in Niedersachsen hat einen deutlichen Mitgliederzuwachs in den vergangen zwei Wochen verzeichnet. Grund dafür sei der Eklat um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, sagte der Landesgeschäftsführer der Linken, Christoph Podstawa. "Das hat uns Zulauf gebracht", sagte er. Mehr als die Hälfte der neuen Mitglieder sei jünger als 30 Jahre, aktuell gehören der Partei rund 3150 Männer und Frauen an. Heute kommt die Linke zu ihrem Landesparteitag in Braunschweig zusammen. Zu Gast ist die Fraktionschefin der Linken im Bundestag, die Anwältin Amira Mohamed Ali aus Oldenburg.

An der Spitze der Landespartei stehen derzeit Heidi Reichinnek aus Osnabrück und Lars Leopold vom Kreisverband Hildesheim. Im Landtag in Niedersachsen ist die Linke derzeit nicht vertreten, bei der Landtagswahl 2017 verpasste die Partei mit 4,6 Prozent den Einzug ins Parlament.