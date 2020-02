Kosten für Semesterbeiträge in zehn Jahren fast verdoppelt

Hannover. Wer in Niedersachsen oder Bremen studiert, muss für die Semesterbeiträge immer tiefer in die Tasche greifen. Binnen zehn Jahren haben sich die Kosten teilweise fast verdoppelt. So stiegen die Beiträge an der Uni Bremen seit 2010 von rund 200 Euro auf mehr als 380 Euro, an der Uni Göttingen von rund 200 Euro auf etwa 375 Euro. An der Leibniz-Universität Hannover werden sogar fast 410 Euro pro Semester fällig (2010: 274 Euro). Das geht aus offiziellen Zahlen der Universitäten hervor.

Damit sind Niedersachsen und Bremen im bundesweiten Vergleich teurer als die Elite-Unis in Hamburg, Berlin, München und Bonn. Zu dem Anstieg haben insbesondere teurere Semestertickets geführt, die mittlerweile landesweit gültig sind, aber auch höhere Beträge für die Studentenwerke.