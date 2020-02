Immobilien in Niedersachsen erneut teurer geworden

Hannover. Die Preise für Immobilien und Grundstücke in Niedersachsen sind im vergangenen Jahr erneut kräftig angestiegen. Der durchschnittliche Preis eines Einfamilienhauses stieg gemessen am Vorjahr um 12 Prozent und der von Eigentumswohnungen um 14 Prozent, teilte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag bei der Vorlage eines Immobilienmarktberichtes mit.

Demnach verdoppelte sich binnen zehn Jahren der Preis für ein Einfamilienhaus in nachgefragten Regionen wie Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück und Wolfsburg sowie den Landkreisen Vechta und Gifhorn. Ländliche Regionen profitieren inzwischen zunehmend vom Mangel an Baugebieten in den Speckgürteln der Ballungsgebiete.