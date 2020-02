Neues Frauenhaus in Hannover rund um die Uhr erreichbar

Hannover. Frauen und Kinder können in einem neuen Frauenhaus in Hannover vor gewalttätigen Männern Schutz suchen. Das Frauenhaus24 sei rund um die Uhr telefonisch erreichbar und habe 15 Plätze. "Die Frauenhäuser in der Region sind zunehmend überlaufen. Auch jetzt fehlen noch knapp 40 Familienplätze, um allen Frauen in Notsituationen Schutz bieten zu können", sagte die Dezernentin für Soziale Infrastruktur der Region Hannover, Andrea Hanke, am Donnerstag.

Höchstens vier Werktage lang könnten sich die Betroffenen in der Einrichtung aufhalten, um anschließend an passgenaue Hilfen weitervermittelt zu werden. Die jährlichen Kosten von rund 800 000 Euro teilen sich die Landeshauptstadt und die Region.

Landesweit werden vom Sozialministerium derzeit etwas mehr als 40 Zufluchtsstätten für misshandelte Frauen und Kinder gefördert. Es gibt immer wieder Berichte, dass Frauen abgewiesen werden müssen, weil die Einrichtungen voll sind.