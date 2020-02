Diepholz: Vier Schwerverletzte bei Zusammenstoß von Autos

Bruchhausen-Vilsen. Beim Zusammenstoß von zwei Autos bei Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) sind vier Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Die beiden Wagen waren am Mittwochabend aus zunächst ungeklärter Ursache an einer Kreuzung an der Bundesstraße 6 zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Dabei sei das Auto eines 26-Jährigen gegen einen Ampelmast geschleudert worden. Der Mann wurde schwer verletzt. Im anderen Auto saßen der 57-jährige Fahrer, seine 54-jährige Beifahrerin und ein 26-Jähriger. Die beiden Männer erlitten ebenfalls schwere Verletzungen, die Frau wurde bei der Kollision leicht verletzt. Der Unfall verursachte einen Schaden von ca. 50 000 Euro.