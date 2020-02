Altkanzler-Ehefrau macht sich Sorgen um Deutsche Bahn

Hannover. Soyeon Schröder-Kim (51), Ehefrau von Altkanzler Gerhard Schröder, macht sich Sorgen um den Ruf Deutschlands im Ausland. Grund sei die Unpünktlichkeit der Bahn, sagte die Koreanerin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. "Ich war sehr überrascht von der Deutschen Bahn."

Deutschland sei in Asien bekannt für Pünktlichkeit und Fleiß, hatte Schröder-Kim zuvor bei einem Vortrag vor niedersächsischen Unternehmerinnen gesagt. Doch wenn Geschäftsreisende zum ersten Mal in Deutschland landeten und der Zug nicht komme, sei das eben ein schlechter erster Eindruck. "Deutschland genießt immer noch diesen Ruf von Ingenieurspräzision. Nur: Wo ist dieser Ruhm? So lange kann man davon nicht mehr profitieren."

In Korea seien die Hochgeschwindigkeitszüge immer auf die Sekunde pünktlich, betonte Schröder-Kim. Allerdings seien diese auch später als in Deutschland eingeführt worden und damit moderner. Die Dolmetscherin und Geschäftsführerin eines Beratungsunternehmens ist seit 2018 mit dem 75-jährigen früheren SPD-Chef verheiratet. Für Schröder ist es die fünfte, für seine Frau die zweite Ehe. Das Paar lebt in Berlin, Hannover und Seoul.