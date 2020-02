In Lüneburg gestohlenes Paketauto in Nordhausen entdeckt

Nordhausen. Ein im niedersächsischen Lüneburg gestohlenes Paketauto hat die Polizei in Nordhausen sichergestellt. Der noch mit Paketen beladene Transporter stand in der Nacht zum Mittwoch vor dem Wohnhaus eines 21-Jährigen, der wie drei weitere Tatverdächtige im Alter von 15 und 18 Jahren festgenommen wurde, wie die Polizei mitteilte. In der Wohnung des 21-Jährigen wurden eine Jacke des Postunternehmens sowie gefälschte Dokumente entdeckt. Außerdem fanden die Beamten Fahrräder und Fahrradteile, die vermutlich gestohlen sind. Ein 15-Jähriger Lüneburger, der zu dem Quartett gehörte, galt seit Montag als vermisst. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.