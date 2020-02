Mann wegen Doppelmordes und Körperverletzung angeklagt

Göttingen. Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat einen 52-Jährigen wegen zweifachen Mordes und zweifacher gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Der Mann soll erst seine 44 Jahre alte Ex-Lebensgefährtin auf einer Straße umgebracht und dann deren 57-jährige Arbeitskollegin getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.

Laut Anklage hatte der Deutsche am 26. September vergangenen Jahres in Göttingen-Grone die 44-Jährige zunächst mit einer brennbaren Flüssigkeit bespritzt und sie anschließend in Brand gesetzt. Als die Frau flüchtete, soll er ihr hinterhergerannt sein und mit einem Messer wiederholt auf sie eingestochen haben. Dabei wurde die Frau mehrfach ins Herz getroffen. Anschließend soll der Täter einem zur Hilfe eilenden Mann einen Feuerlöscher entrissen und diesen auf den Kopf der 44-Jährigen geworfen haben. Die Frau starb noch vor Ort.

Auch auf eine Kollegin der Frau soll der Angeklagte in Tötungsabsicht wiederholt eingestochen haben. Die 57-Jährige wurde ebenfalls ins Herz getroffen. Sie starb später im Krankenhaus. Zwei weiteren Helfern soll der Mann in den Oberarm und in die Hand gestochen haben.

Dem 52-Jährigen gelang zunächst die Flucht. Er wurde aber einen Tag später in Göttingen von Polizisten gestellt und überwältigt. Er sitzt seither in Untersuchungshaft. Der Mann hatte nach der Festnahme geschwiegen. Die Polizei sah ein mögliches Motiv für die Tat darin, dass der 52-Jährige von seiner Ex-Lebensgefährtin wiederholt abgewiesen worden sei. Der Beschuldigte ist vorbestraft. In den 1990er Jahren wurde er wegen mehrerer Vergewaltigungen verurteilt. Ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest.