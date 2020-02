Nach knapp 480 Jahren: Erste Frau als Schafferin in Bremen

Bremen. Erstmals nach fast 480 Jahren wird bei der traditionellen Bremer Schaffermahlzeit eine Frau eines der drei Spitzenämter übernehmen. Erste Schafferin wird 2022 die Unternehmerin und Präses der Bremer Handelskammer Janina Marahrens-Hashagen, wie die Stiftung Haus Seefahrt am Mittwoch zwei Tage vor der 476. Auflage der Schaffermahlzeit mit 300 Gästen mitteilte.

Die Schaffer richten das nach eigenen Angaben weltweit älteste jährlich stattfindende Brudermahl aus. Ehrengast ist am Freitag Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Der verwaltende Vorsteher der Stiftung Haus Seefahrt, Matthias Claussen, sprach von einem "gewissen Dammbruch". "Am Brauch der Schaffermahlzeit wollen wir so wenig wie möglich ändern, denn sie lebt zum großen Teil von diesem historischen Format." Dies sei aber auch mit Frauen möglich.

Marahrens-Hashagen betonte, sie fühle sich geehrt, dass sie bei der Generalversammlung von Haus Seefahrt zur Schafferin gewählt worden sei. "Ich weiß das sehr zu schätzen, schließlich ist die Schaffermahlzeit die traditionsreichste und weit über Bremen hinaus bekannte Veranstaltung, bei der wir Bremerinnen und Bremer deutlich machen können, wie leistungsfähig und attraktiv unser Bundesland ist."