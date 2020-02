Bericht: Intensivstationen an Kliniken oft überlastet

Hannover. In mehreren Krankenhäusern im Nordwesten gibt es einem Bericht zufolge massive Personalnot auf den Intensivstationen - eine Folge sind demnach Aufnahmestopps für Patienten. Der NDR wertete ausgetauschte Daten zwischen Rettungsleitstellen und Stationen aus, die als voll belegt gemeldet waren. In der Region Hannover waren von September bis Dezember 2019 laut einer Analyse des Magazins "Panorama 3" die Intensivbetten in der inneren Medizin in über der Hälfte der Auswertungszeit (53 Prozent) komplett ausgelastet. In der Chirurgie betrug der Anteil mehr als ein Drittel (32 Prozent).

In solchen Fällen müssen Patienten oft abgewiesen und in anderen Kliniken versorgt werden - was die Situation dort wiederum verschärfen kann. Noch gravierender war die Lage in Bremen: In sieben Krankenhäusern lag die Abmeldequote hier bei insgesamt 66 Prozent. Im vergangenen Jahr hätten die Werte niedriger gelegen, hieß es.

Eine Ursache für die häufige Überlastung soll der Mangel an Personal sein, vor allem bei Pflegekräften. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft spricht von einem bundesweiten Problem.

Die angepeilte Zusammenarbeit zwischen dem Göttinger Uniklinikum und dem Klinikum Braunschweig soll unterdessen vorerst nicht zustande kommen, der Plan für einen Klinischen Campus der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) in Braunschweig für mehr Medizinstudienplätze liegt auf Eis. Die rechtlichen Hürden seien so hoch, dass das Vorhaben zunächst nicht umgesetzt werden könne, teilten beide Einrichtungen mit. Es sei schwierig, die Kooperation zwischen landesfinanzierten und kommunalen Krankenhäusern vertraglich zu regeln.