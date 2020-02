Bischof Bode schließt Vorsitz in Bischofskonferenz aus

Osnabrück. Der katholische Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode schließt aus, dass er Kardinal Reinhard Marx als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) nachfolgt. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" am Dienstag berichtete, sagte Bode über einen Sprecher, er stehe auf keinen Fall zur Verfügung. Der Bischof ist derzeit auf Reisen in Ghana in Westafrika.

Bode pflegt ein freundschaftliches Verhältnis zu Kardinal Marx, der am Dienstag seinen Rücktritt vom Vorsitz der DBK angekündigt hat. Der Bischof sei sehr überrascht von der Ankündigung und bedauere diesen Schritt. Wenn Marx (66) davon spreche, es sei Zeit für eine jüngere Generation, dann gelte dies für ihn erst recht, ließ Bode ausrichten. Der Bischof wird am kommenden Sonntag 69 Jahre alt.