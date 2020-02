Niedersachsen will Verwaltungsdaten zugänglich machen

Hannover. Als eines der letzten Bundesländer möchte Niedersachsen die von den Landesbehörden erhobenen Daten der Allgemeinheit zugänglich machen. Dazu solle das Wirtschaftsministerium mit anderen Ressorts bis zur Sommerpause eine Open-Data-Strategie erarbeiten, teilte die Landesregierung am Dienstag in Hannover mit. Zwölf Länder und der Bund stellen schon Verwaltungsdaten zum Nutzen von Bürgern und Wirtschaft über die Bund-Länder-Plattform GovData bereit. Niedersachsen will dieser Plattform ebenfalls beitreten.

"Daten sind der wichtigste Rohstoff der Digitalwirtschaft", sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Weltweit versuchten Wissenschaftler, neue Erkenntnisse aus den Daten zu gewinnen. Start-ups tüftelten an neuen digitalen Geschäftsmodellen. "Die Bereitstellung offener Daten eröffnet große Chancen für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft." Im niedersächsischen Masterplan Digitalisierung werde Open Data als Treiber für digitale Geschäftsmodelle genannt.

Generell sollen alle Daten veröffentlicht werden, die von den Behörden erhoben werden - es sei denn, Datenschutz- oder Sicherheitsinteressen stehen dem entgegen. Über GovData lassen sich etwa übersichtlich und kostenlos Daten zu den Konsumausgaben privater Haushalte finden oder zur Zahl der Wohngebäude. Bundesbehörden müssen nach einem Open-Data-Gesetz bereits seit 2017 einen Teil der von ihnen erhobenen Daten mit der Öffentlichkeit teilen.