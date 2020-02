Nach Überschlag: Mann im Kreis Nienburg verletzt

Nienburg/Weser. In Langendamm (Stadt Nienburg/Weser) ist am frühen Montagmorgen ein Autofahrer mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und verletzt worden. Der Wagen sei aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geschleudert, teilte die Polizei mit. Das Auto habe sich überschlagen. Passanten fanden den Mann bei Bewusstsein in seinem Fahrzeug und versorgten ihn, bis die Rettungskräfte eintrafen. Er wurde mit dem Verdacht auf ein Schädelhirntrauma und innere Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.