Werder im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Eintracht Frankfurt

Frankfurt/Main. Werder Bremen muss im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Eintracht Frankfurt antreten. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Fußballmuseum in Dortmund. Damit erfüllte sich der Bremer Wunsch nach einem Heimspiel nicht. Im Achtelfinale hatte sich Werder am Dienstag im Weserstadion überraschend gegen Borussia Dortmund mit 3:2 durchgesetzt. Die Viertelfinalpartie findet am 3. oder 4. März statt.