Frau in eigener Autotür eingeklemmt und schwer verletzt

Osnabrück. Eine Frau ist in Osnabrück in ihrer eigenen Autotür eingeklemmt worden und hat sich dabei schwer verletzt. Die 47-Jährige wollte aus einer Tiefgarage ausfahren, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Weil sie den Knopf der Schranke aus dem Auto heraus aber nicht erreichen konnte, öffnete sie die Fahrertür und lehnte sich aus dem Wagen. Plötzlich fuhr das Automatikauto aus ungeklärten Gründen nach vorne. Dabei streifte die offene Autotür die Halterung der Schranke, wurde dadurch zugedrückt und klemmte die Frau ein. Ersthelfer befreiten die Frau, die bei dem Unfall schwer im Brustbereich verletzt wurde. Ein Notarzt musste sie noch vor Ort reanimieren. Sie wurde am Samstag in ein Krankenhaus gebracht. Ob sie in Lebensgefahr schwebt, war laut Polizeiangaben unklar.