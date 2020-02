Sattel und Reitzubehör gestohlen: Hoher Schaden

Fresenburg. Unbekannte haben in Fresenburg im Landkreis Emsland Reitzubehör im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Diebe seien während eines Reitturniers in einen Pferdeanhänger eingebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort nahmen sie am Samstag einen Sattel und weiteres Zubehör mit. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere tausend Euro.