Wolfsburg gegen Düsseldorf ohne Fortuna-Schreck Weghorst

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg tritt im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf erneut ohne den Fortuna-Schreck Wout Weghorst in der Startelf an. Der 27 Jahre alte Niederländer sitzt am Samstagnachmittag zunächst auf der Bank. Wegen Oberschenkelproblemen hatte Weghorst das vorangegangene Spiel beim SC Paderborn komplett verpasst. Seit Mittwoch trainiert er zwar wieder mit der Mannschaft. Trainer Oliver Glasner setzt im Sturm aber zunächst wieder auf Daniel Ginczek und Renato Steffen. Weghorst erzielte in seinen bisherigen drei Bundesliga-Spielen gegen die Düsseldorfer fünf Tore. Die Fortuna hat in der Ersten oder Zweiten Liga noch nie gegen den VfL gewonnen.