Werder mit Davie Selke gegen Union Berlin: Toprak zurück

Bremen. Werder Bremen kann im Heimspiel gegen Union Berlin auf Stürmer Davie Selke zurückgreifen. Der Stürmer ist rechtzeitig für die Partie heute (15.30 Uhr/Sky) fit und steht im Weserstadion in der Startformation. Selke hatte am Dienstag beim Pokal-Coup gegen Borussia Dortmund (3:2) eine Verletzung am Hüftbeuger erlitten. Der 25-Jährige war Ende Januar zum Ende der Transferperiode von Hertha BSC ausgeliehen worden und hatte gegen Dortmund seinen ersten Treffer für die Bremer erzielt. Im Vergleich zum Pokalspiel rückt Ömer Toprak bei Werder für Milos Veljkovic in die Anfangself. Bei Union fehlt der gesperrte Marvin Friedrich. Für ihn spielt Florian Hübner.