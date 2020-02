Mann flieht vor Polizei: Vater und Freundin bleiben zurück

Kirchdorf. Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist am Freitag im Landkreis Diepholz von Ermittlern erkannt worden und geflohen. Als der Autofahrer daraufhin auf einem Parkplatz kontrolliert wurde, machte er sich zu Fuß aus dem Staub - aber ließ seinen Vater und die Lebensgefährtin auf der Rückbank zurück, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die anschließende Fahndung verlief erfolglos. Der 37-Jährige aus der Gemeinde Kirchdorf war zuvor bereits seit längerer Zeit untergetaucht. Gegen ihn wird nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.