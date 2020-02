Fregatte "Hamburg" kehrt von Einsatz im Mittelmeer zurück

Wilhelmshaven/Hamburg. Nach einem fünfmonatigen Einsatz in der Ägäis im Mittelmeer wird die Marinefregatte "Hamburg" heute (12.00 Uhr) zurück in Wilhelmshaven erwartet. In einem Nato-Verband habe das Schiff an Manövern teilgenommen und Hilfe zur Bewältigung des Flüchtlingsproblems geleistet, teilte die Deutsche Marine mit.

Die Ägäis liegt zwischen der Türkei und Griechenland. Die "Hamburg" habe dazu beigetragen, "in mindestens 30 Fällen teilweise sehr voll besetzte Flüchtlingsboote sicher an Land zu begleiten", sagte Kommandant Christian Herrmann. Schon im Mai solle die "Hamburg" wieder auslaufen. Die Fahrt gehe erst zum Hamburger Hafengeburtstag, dann Richtung Norwegen zum Übungsschießen.