Leiche aus der Vechte geborgen

Nordhorn. In der Vechte in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist eine Leiche gefunden worden. Die Untersuchungen stünden ganz am Anfang, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Zeitung "Grafschafter Nachrichten" berichtete online, Passanten hätten am Freitagmorgen einen leblosen Menschen in der Vechte entdeckt. Diese riefen die Polizei, Feuerwehrleute und DLRG-Helfer bargen demnach den toten Mann aus dem Wasser. Gewissheit über die Identität des Toten soll eine Untersuchung der Rechtsmediziner bringen.