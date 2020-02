Hannover. Norddeutschland muss sich von Sonntag an auf stürmisches Wetter einstellen. Sturmtief "Sabine" bringt ungemütliches Wetter in den Norden. An den Küsten können nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) teils sogar orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von 100km/h und mehr auftreten.

Am Sonnabend wird es noch mild und sonnig in Hamburg und Schleswig-Holstein. Am Abend zieht dann Wind auf und in der Nacht zum Sonntag wird es stürmisch. „Diese Woche sorgt Hoch "Frank" noch für Ruhe vor dem Sturm, ab Sonntag geht es dann deutlich ruppiger mit dem Wetter in Deutschland weiter“, teilte Julia Fruntke vom DWD mit.

#Sturm #SABINE: erste graphische Einschätzung der Sturmsituation ab Sonntag. In den rot markierten Bereichen sind schwere Sturmböen um 100 km/h wahrscheinlich, einzelne orkanartige Böen oder Orkanböen ebenfalls. Besonders in Gewitternähe muss darauf geachtet werden. /V pic.twitter.com/oOHHUMPLvU — DWD (@DWD_presse) February 7, 2020

Sturm in Hamburg: Böen von bis zu 65 Kilometern pro Stunde

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes droht der niedersächsischen Küste am Sonntag ein Orkan. Auch im Binnenland könne es ab Sonntagnachmittag zu Unwettern mit orkanartigen Böen kommen, so die Meteorologen.

In Hamburg werden am Sonntagmittag Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 65 Kilometern pro Stunde erwartet. Am Nachmittag sollen die Böen dann immer stärker werden.

Wetter im Norden: Sturm an der Küste schwächt am Dienstag wieder ab

Der stürmische Wind an Nord- und Ostsee soll laut Wetterdienst über den Montag bestehen bleiben und sich erst im Laufe des Dienstags wieder abschwächen.

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz erwartet für Montag erhöhte Wasserstände. Die Feuerwehr auf der ostfriesischen Insel Norderney zeigt sich derweil gelassen.

"Wir Nordlichter sind sturmgewohnt. Wir sehen uns gut gerüstet", sagte Sprecher Eilbertus Stürenburg. In Niedersachsen kommt es immer wieder zu Sturmfluten.

Orkan im Norden: Deutsche Bahn beobachtet Wetterlage

Der Sturm könnte auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr haben. Bei der Deutschen Bahn wird das Wettergeschehen laut eines Sprechers aufmerksam verfolgt. „Wir beobachten das genau und werden notfalls reagieren.“

Am Sonntagabend / Montag sucht und Sturm Sabine Heim. Es werden orkanboen bis zu 160 km/h erwartet. Einschränkungen im Bahnverkehr können im Großraum Deutschland nicht ausgeschlossen werden. Informiert euch rechtzeitig. /mb — Störungen im Bahnverkehr (@StoerungenBahn) February 7, 2020

Dabei habe die Sicherheit der Fahrgäste Priorität. Das könne dann möglicherweise auch dazu führen, dass Züge in den Bahnhöfen bleiben müssten oder Bereitschaftsdienste mobilisiert würden, um Schäden zu beseitigen.

Orkan: Landesforsten warnen vor Betreten der Wälder

Die Niedersächsischen Landesforsten haben wegen des bevorstehenden Orkans Spaziergänger und Wanderer vor dem Betreten der Wälder gewarnt. „Es besteht die Gefahr, dass Äste abbrechen oder ganze Bäume umgeworfen werden“, sagte ein Sprecher am Freitag. Dies gelte vor allem für Waldgebiete, in denen die Bäume durch die Trockenheit der beiden vergangenen Sommer ohnehin geschwächt sind.

Die Landesforsten selbst werden spätestens am Sonnabend im Harz und im Solling, aber auch in anderen Regionen alle Maschinen und Fahrzeuge aus den Wäldern holen, sagte der Sprecher. So solle verhindert werden, dass diese durch umgestürzte Bäume beschädigt oder eingeschlossen werden.

