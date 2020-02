Schule teils evakuiert: Unbekannte Substanz schädigt Schüler

Sarstedt. Fast dreißig Schülerinnen und Schüler haben wegen einer unbekannten Substanz am Donnerstag in Sarstedt (Kreis Hildesheim) über Schwindel und Übelkeit geklagt. Die Schule sei daraufhin zum Teil evakuiert worden, teilte die Polizei am Abend mit. Um was für eine Substanz es sich handelte, war zunächst nicht bekannt. Bei Messungen wurde weder ein Gasleck noch ein anderer Austritt von Gefahrstoff festgestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.