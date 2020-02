CDA-Verband: Rücktrittsforderung an Kemmerich peinlich

Bremen. Der Bremer Landesverband des CDU-Sozialflügels CDA hat mit Unverständnis auf Rücktrittsforderungen an den mit AfD-Stimmen gewählten thüringischen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) reagiert. "Dass sich die vereinigte Linke in Deutschland über die Abwahl Ramelows und die Wahl Kemmerichs mit den Stimmen der AFD empört, ist verständlich", sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Peter Rudolph am Donnerstag in einer Mitteilung. "Wenn aber auch führende CDU- und CSU-Funktions- und Mandatsträger den sofortigen Rücktritt Kemmerichs und Neuwahlen in Thüringen fordern, ist dies für mich nur peinlich und ein Zeichen mangelnden Demokratieverständnisses."

Der CDA-Bundesverband hatte sich für sofortige Neuwahlen in Thüringen ausgesprochen und betont: "Wer sich mit Stimmen der Rechtsextremen in ein Amt wählen oder tolerieren lässt, hat in unserer CDU nichts zu suchen und muss ausgeschlossen werden." Rudolph, der Vizevorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft von CDA und Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB) ist, verwies auf einen Abgrenzungsbeschluss der CDU zur AfD, worauf die CDU/CGB frühzeitig gedrängt habe. "Uns kann man also nicht unterstellen, wir wollten oder würden die AFD hoffähig machen."

Allerdings müsse man akzeptieren, dass gewählte AfD-Abgeordnete in den Parlamenten sitzen und dort mit entschieden. "Genauso wie wir akzeptieren müssen, dass auch Abgeordnete der Links-Partei in den Parlamenten vertreten sind, einer Partei, die in ihrem Programm die Vergesellschaftung strukturbestimmender Bereiche fordert und die nicht bereit ist anzuerkennen, dass die DDR ein Unrechtsstaat war."