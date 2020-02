Weil will sich in Brüssel für Landwirte stark machen

Hannover. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) möchte sich bei der Europäischen Kommission in Brüssel für die Belange der niedersächsischen Landwirte stark machen. Bei Gesprächen in Brüssel am 18. Februar gehe es auch um den Umgang mit der EU-Nitratrichtlinie, teilte die Staatskanzlei in Hannover am Donnerstag mit. Beabsichtigte harte Einschränkungen beim Ausfahren von Gülle bringen die Bauern seit Monaten auf die Barrikaden. Die EU setzt Deutschland wegen der seit langem schlechten Grundwasserqualität unter Handlungsdruck. Weil wird in Brüssel von Europaministerin Birgit Honé (SPD) begleitet.

Der Landesbauernverband hofft, dass der Ministerpräsident in Brüssel darauf Einfluss nehmen kann, wie die EU-Kommission den Einsatz Niedersachsens für eine bessere Grundwasserqualität bewertet. Eine Sprecherin sagte, Weil könne deutlich darauf hinweisen, dass bereits seit 2017 erhebliche Anstrengungen für weniger Überdüngung und eine verbesserte Grundwasserqualität angelaufen seien. Positive Auswirkungen zeigten sich zunehmend, aber auch zeitversetzt.

Der Bauernverband bekräftigte am Donnerstag seine Kritik an den auf Druck der EU auch in Niedersachsen ausgewiesenen Roten Gebieten, in denen umstrittene und von der Bundesregierung noch nicht abschließend festgelegte Einschränkungen beim Düngen greifen sollen. Das System an Messstellen müsse überprüft werden, außerdem müssten die Verursacher schlechter Wasserqualität identifiziert und Landwirte nicht flächendeckend bestraft werden. Solange die Messstellen nicht überprüft werden, unterstütze der Verband Landwirte bei Klagen.