Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Glandorf. Bei einem Unfall in Glandorf im Landkreis Osnabrück haben zwei Autofahrer schwere Verletzungen erlitten. Auf halber Strecke zwischen Glandorf und der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen sei ein 32-Jähriger mit seinem Wagen gerade beim Überholen gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In dem Moment am Mittwochabend wollte ein 50-Jähriger mit dem Auto von einem Privatgrundstück auf die Bundesstraße 475 einbiegen. Er übersah offensichtlich den 32-Jährigen, die beiden Autos kollidierten. Die Schwerverletzten kamen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße wurde zwischenzeitlich gesperrt.