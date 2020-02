Weil: CDU und FDP in Thüringen "verantwortungslos"

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat die von der AfD unterstützte Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Regierungschef verurteilt. "Das war ein abgekartetes, gefährliches Spiel heute in Thüringen", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. Kein Wähler in Thüringen habe im Traum daran gedacht, einen FDP-Politiker zum Ministerpräsidenten zu machen. "CDU und FDP in Thüringen verhalten sich komplett verantwortungslos und öffnen der AfD Tür und Tor."

Weil erinnerte zudem daran, dass der AfD-Fraktionsvorsitzende in Thüringen, Björn Höcke, als Faschist bezeichnet werden dürfe. "Meine klare Erwartung an die Bundes-CDU und die Bundes-FDP ist: Bringen Sie Ihre Parteifreunde in Thüringen zur Besinnung und zwar schnell!"

Auch SPD-Chefin Saskia Esken hatte die Wahl als "abgekartetes Spiel" beschrieben und gesagt, die Wahl müsse korrigiert werden. Die SPD habe dringende Fragen an die CDU, die in einem Koalitionsausschuss mit der Union zum Thema angegangen werden sollen.

Kemmerich setzte sich bei der Abstimmung am Mittwoch in Erfurt im dritten Wahlgang auch mit Stimmen von CDU und AfD gegen Amtsinhaber Bodo Ramelow von den Linken durch. Der von der AfD aufgestellte parteilose Kandidat Christoph Kindervater erhielt im dritten Wahlgang keine Stimme.