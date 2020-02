Wahl Kemmerichs: FDP-Nachwuchs kritisiert FDP Thüringen

Hannover. Der FDP-Nachwuchs in Niedersachsen hat die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD zum Regierungschef in Thüringen scharf kritisiert. "Die FDP-Fraktion in Thüringen hat sich von allen demokratischen Spielregeln verabschiedet und von einer rechtspopulistischen Partei vorführen lassen", sagte der Landesvorsitzende Lars Alt am Mittwoch. "Diese Kurzsichtigkeit verspottet das Wählervotum und schadet der parlamentarischen Demokratie." Als FDP-Mitglied könne er sich über die Wahl des Ministerpräsidenten nicht freuen. Das Ergebnis erschüttere das Vertrauen der Menschen in die Parteien und das demokratische System.

Kemmerich setzte sich bei der Abstimmung am Mittwoch in Erfurt im dritten Wahlgang auch mit Stimmen von CDU und der AfD um Björn Höcke gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durch. Der von der AfD aufgestellte parteilose Kandidat Christoph Kindervater erhielt im dritten Wahlgang keine Stimme.