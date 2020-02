Radfahrer fährt gegen offene Transportertür

Peine. Bei einem Unfall in Peine hat ein 67 Jahre alter Radfahrer schwere Verletzungen erlitten. Der 69 Jahre alte Fahrer eines Transporters habe den Radfahrer beim Öffnen seiner Fahrertür offensichtlich übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 67-Jährige rammte am Dienstag die geöffnete Tür, stürzte und verletzte sich schwer. Er kam ins Krankenhaus.