Tagung beschäftigt sich mit Zukunft der Schweinehaltung

Cloppenburg. Schweinehalter freuen sich derzeit über einen kräftigen Nachfrageboom aus China, sehen aber sich aber auch mit vielen Problemen konfrontiert. So wird mit Beginn des nächsten Jahres das betäubungslose Kastrieren von Ferkeln verboten sein. Die Suche nach Alternativen beschäftigt die Branche seit Jahren.

Heute will die Landwirtschaftskammer Niedersachsen beim 9. Fachforum Schwein in Cloppenburg einen Blick in die Zukunft der Schweinehaltung werfen und lädt zu einer Fachmesse mit zahlreichen Vorträgen ein. Auch greift die Kammer das Thema Afrikanische Schweinepest auf. Rund 1500 Besucher werden erwartet.