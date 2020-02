Klöckner fordert Ehrlichkeit bei Düngediskussion

Wilsum. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hat zu Ehrlichkeit in der Diskussion um die Verschärfung der Düngeregeln aufgerufen. Notwendig sei ein repräsentatives Messstellen-Netz zur Erfassung der Nitratbelastung, sagte Klöckner am Dienstag bei einer Fachtagung vor mehreren hundert Landwirten in Wilsum (Grafschaft Bentheim). Viele der Bundesländer müssten daher für ein differenzierteres Messstellen-Netz sorgen.

Forderungen aus der Landwirtschaft, Vorgaben aus Brüssel zu ignorieren, könne sie nicht ernst nehmen. "Das ist dummes Zeug", sagte sie unter Buhrufen des Publikums. In diesem Fall drohe, dass für ganz Deutschland seitens der EU-Kommission eine Düngereduzierung von 20 Prozent verordnet werde - nicht nur für die Roten Gebiete, in denen die Nitratgrenzwerte überschritten werden.

Deutschland drohen wegen jahrelanger Überschreitung der Nitrat-Grenzwerte im Grundwasser millionenschwere Strafen der EU-Kommission. Nun sollen weitere Düngebeschränkungen die Grundwasserbelastungen senken. Landwirte kritisieren den Maßnahmenkatalog aber als unfachgemäß und befürchten Ertragseinbußen.