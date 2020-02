57-Jähriger erwürgt seine Ehefrau: vorläufige Festnahme

Kirchtimke. Ein 57 Jahre alter Mann hat in Kirchtimke im Landkreis Rotenburg seine fünf Jahre jüngere Ehefrau erwürgt. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, die Ermittler sprachen zunächst von einem "Konflikt unter Eheleuten". Der Mann habe sich am Dienstagmorgen per Notruf bei der Polizei gemeldet und zugegeben, soeben seine Ehefrau getötet zu haben, teilten die Polizeiinspektion Rotenburg und die Staatsanwaltschaft Stade mit. Polizeibeamte fanden die Frau leblos im Wohnzimmer des Ehepaares. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Der Ehemann wurde vorläufig festgenommen.