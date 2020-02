Jugendlicher wird von Zug erfasst und stirbt

Baddeckenstedt. Ein Jugendlicher ist am Dienstag am Bahnhof in Baddeckenstedt (Landkreis Wolfenbüttel) von einer Regionalbahn erfasst worden und gestorben. Wie es zu dem Unfall am Bahnsteig kommen konnte, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der junge Mann beim Überqueren der Gleise von dem Zug erfasst wurde. Er starb noch an der Unfallstelle. Während des Einsatzes wurde der Zugverkehr in dem Bereich für mehrere Stunden eingestellt.