Hoher Umsatz mit Hochprozentigem: Berentzen verkauft mehr

Haselünne. Der Schnaps- und Getränkehersteller Berentzen aus dem emsländischen Haselünne hat seinen Umsatz 2019 gesteigert. 2019 belief sich der Konzernumsatz nach vorläufigen Zahlen auf 167,4 Millionen Euro - das waren 3,2 Prozent mehr als im Geschäftsjahr 2018 (162,2 Millionen Euro), wie die Berentzen-Gruppe am Dienstag mitteilte. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) liege voraussichtlich mit 9,8 Millionen Euro auf Vorjahresniveau.

Alle wichtigen Erfolgskennzahlen des Konzerns lägen für das Geschäftsjahr 2019 innerhalb der prognostizierten Bandbreiten, sagte Berentzen-Vorstand Oliver Schwegmann. "Damit haben wir unsere Jahresziele voll erreicht." Seinen Angaben zufolge gewann das Geschäft vor allem in der zweiten Jahreshälfte deutlich an Fahrt. Im ersten Halbjahr 2019 war der Umsatz um rund ein Prozent, im zweiten dann um 5,2 Prozent gestiegen. Für 2020 rechnet Berentzen weiter mit einer positiven Entwicklung. Die Gruppe ist in über 60 Ländern präsent. Bekannt ist das Unternehmen hauptsächlich für Schnäpse und Liköre.