Gesundheitszentren sollen kleine Krankenhäuser ersetzen

Hannover. Regionale Gesundheitszentren sollen in Niedersachsen nach der Überlegung einer Enquete-Kommission des Landtags künftig kleine Krankenhäuser ersetzen. In den Zentren sollen unter einem Dach sowohl Fachärzte angesiedelt als auch die stationäre Versorgung angeboten werden, wie SPD und CDU am Montag nach den Beratungen der Enquete-Kommission zur medizinischen Versorgung in Hannover mitteilten.

Die Gesundheitszentren sollen vorrangig dort entstehen, wo ein Krankenhaus nicht mehr weiterbetrieben und eine wohnortnahe Versorgung gerade im ländlichen Raum anders nicht sichergestellt werden kann. Aufgrund bundesweiter Vorgaben erwartet die Kommission eine Konzentration auf größere und spezialisierte Kliniken.

Ziel der Kommission sei es, auch in Zukunft eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung sicherzustellen, betonten SPD und CDU. In den Städten und auf dem Land solle ein qualitativ gleichwertiges Versorgungsniveau aufrechterhalten werden.

Um die Personal- und Finanzsituation der Kliniken zu verbessern, empfiehlt die Kommission, die Krankenhausplanung zu optimieren. Dabei helfen solle künftig auch eine Bedarfsprognose, die medizintechnische Entwicklung sowie länderübergreifende Patientenströme berücksichtigt.

Die Enquete-Kommission erarbeitet seit Anfang 2019 Vorschläge für die künftige medizinische Versorgung. Ein Abschlussbericht soll zur Jahresmitte vorliegen.