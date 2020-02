Nord-CDU-Verkehrsexperten fordern einfacheres Planungsrecht

Hamburg. Ob Schiene, Wasser oder Straße - damit grenzübergreifende Verkehrsprojekte künftig schneller umgesetzt werden können, fordern CDU-Verkehrsexperten ein einfacheres Planungsrecht. Kern der Forderung ist dabei, dass das Verbandsklagerecht eingeschränkt werden sollte, wie die verkehrspolitischen Sprecher von Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen am Montag in Hamburg bekannt gaben. "Dabei wollen wir nicht die Beteiligung der Verbände kappen oder die Beteiligungsformen auf Null reduzieren", sagte Marcus Weinberg, Spitzenkandidat der CDU für die Bürgerschaftswahl. Das derzeitige Planungsrecht sei allerdings nicht mehr modern, es müsse wesentlich schneller werden.

"Wenn wir als Metropolregion Hamburg weiter konkurrenzfähig sein wollen, dann wird es darauf ankommen, dass wir eine kooperative Infrastruktur entwickeln" - um Nadelöhre auf dem Wasser, der Straße oder Schiene bundeslandübergreifend schnell beseitigen zu können.

Dass bis zum ersten Baggereinsatz für die Elbvertiefung etwa 16 Jahre vergangen sind, sei ein schlechtes Beispiel für das in Deutschland geltende Planungsrecht, so Weinberg weiter. "So kann man nicht konkurrenzfähig bleiben. Andere Städte in anderen Ländern sind da wesentlich effektiver."

Am Montag hatten sich die verkehrspolitischen Sprecher und Experten der CDU von Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen im Rathaus der Hansestadt getroffen. Ziel der Tagung war es auch, gemeinsame Verkehrsprojekte zu besprechen und abzustimmen.