Zahl der Studierenden um ein Drittel gestiegen

Hannover. Die Zahl der Studierenden in Niedersachsen ist binnen 15 Jahren um mehr als ein Drittel gestiegen. Vom Wintersemester 2004/2005 bis zum Wintersemester 2018/2019 nahm die Zahl um 35,8 Prozent auf 210 114 zu, wie das Statistische Landesamt in Hannover am Montag mitteilte. Bei den Frauen war der Anstieg mit 36,2 Prozent etwas stärker als bei den Männern mit 35,4 Prozent.

Die Zahl ausländischer Studierenden mit einem dem Abitur ähnlichen Abschluss aus dem Ausland stieg in dem Zeitraum in ähnlicher Proportion von 14 377 auf 19 186. Dabei legte die Zahl männlicher Studenten aus dem Ausland um 50,4 Prozent zu, die der Studentinnen lediglich um 15,4 Prozent. Die meisten ausländischen Studierenden kamen aus China, Syrien, Indien und dem Iran.