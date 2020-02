Geldautomatensprengungen: Polizei sucht Fluchtauto

Osnabrück. Nach mehreren Sprengungen von Geldautomaten im Emsland suchen die Ermittler nach einem Tat- und Fluchtfahrzeug. Womöglich würden die Täter ein hochmotorisiertes Auto für ihre Raubzüge benutzen, das in der Umgebung in einer Garage oder Scheune untergestellt werde, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zeugen hätten an den Tatorten ein solches Fahrzeug gesehen.

Die Polizeidirektion Osnabrück hatte die Suche nach den Tätern seit kurzem verschärft und eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Allein im Emsland gab es seit November 2019 sieben versuchte oder vollendete Sprengungen von Geldautomaten. Die Täter seien laut Informationen der Polizei gut organisiert und würden oft aus den Niederlanden heraus agieren. Deswegen setzen die Osnabrücker Polizisten auch auf eine gute Vernetzung zu ihren Kollegen in Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden.