Zwei Brände bei Melle: Ursache unklar

Melle. Zwei Brände bei Melle beschäftigen die Polizei. Ein Strohballenlager war in der Nacht zum Samstag im Ortsteil Wellingholzhausen in Flammen aufgegangen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Bereits am Donnerstag hatte in demselben Ortsteil ein leerstehendes Bauernhaus gebrannt, beide Brandorte liegen nah beieinander. In beiden Fällen ist die Brandursache ungeklärt, die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Die Ermittlungen dauern an, Anwohner sollten besonders aufmerksam sein und ungewöhnliche Beobachtungen sofort melden, teilte die Polizei mit.