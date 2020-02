Niedersachen. Bei Unfällen auf den Straßen Niedersachsens sind am Wochenende zwei Menschen gestorben. Viele Verkehrsteilnehmer wurden verletzt, darunter auch Kinder.

Zwei Kinder bei Unfall schwer verletzt

Ein Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug im Landkreis Osnabrück gegen einen Baum gefahren, dabei wurden zwei Kinder schwer verletzt. Nach Polizeiangaben vom Sonntag hatte der 39-Jährige am Sonnabend bei Bohmte aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren und war nach links von der Straße abgekommen. Die Fahrt endete an einem Baum, durch den Aufprall erlitten die fünf und sieben Jahre alten Kinder im Auto schwere, der Fahrer leichte Verletzungen.

Reh verursacht Unfall in Nortrup

Ein Autofahrer hat beim Versuch, einem Reh auf der Fahrbahn auszuweichen, mit seinem Wagen eine Hauswand gerammt. Bei dem Unfall am Freitagabend in Nortrup im Landkreis Osnabrück überschlug sich der Wagen. Der Mann wurde eingeklemmt, Rettungskräfte befreiten ihn.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erlitt der 69-Jährige leichte Verletzungen. Das Reh sei unvermittelt auf die Straße getreten, der Fahrer habe die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und Büsche, rammte die Hauswand und überschlug sich dann.

Die Hausbewohner kamen mit dem Schrecken davon. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Euro-Höhe. Die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt.

Unfall mit Auto ohne Zulassung

Bei einem schweren Unfall in Fintel im Landkreis Rotenburg haben vier Menschen schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam ein Wagen am späten Freitagabend nach links von der Straße ab und rammte einen Baum. Vier der sechs Insassen des Wagens wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Das Auto musste abgeschleppt werden - und hätte ohnehin nicht fahren dürfen: Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Wagen keine Zulassung hatte. Ein 17-Jähriger ohne Führerschein soll ersten Erkenntnissen zufolge der Fahrer des Wagens gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.

80-Jähriger stirbt nach Unfall auf A 30

Ein 80 Jahre alter Autofahrer ist bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 30 nahe Bissendorf im Landkreis Osnabrück ums Leben gekommen. Der Mann habe in Fahrtrichtung Hannover die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto kollidierte am Sonnabend mit den Schutzplanken, drehte sich und kam schließlich auf dem Grünstreifen zum Stehen.

Der Mann starb später in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen deuten den Angaben zufolge auf ein medizinisches Problem als Unfallursache hin - und auch bei der Todesursache gehen die Ermittler von medizinischen Gründen und nicht den Unfallfolgen aus.

Mehrere Verletzte bei Unfall mit drei Autos

Bei einem Unfall mit drei Autos in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg sind fünf Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, hielt eine 29-jährige Fahrerin am Vorabend auf einer Bundesstraße in Edewechterdamm an, um nach links in eine Grundstückszufahrt abzubiegen. Die nachfolgende 25-jährige Fahrerin übersah das und fuhr auf den Wagen auf. Dadurch wurde das Auto der 29-Jährigen in den Gegenverkehr geschleudert, wo es mit dem Wagen einer 21-Jährigen zusammenprallte.

Die 29-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt, die Freiwillige Feuerwehr befreite die schwer verletzte Frau. Sie und ihr ebenfalls schwer verletzter Beifahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Ebenfalls schwer verletzt wurde der 27-jährige Beifahrer der 21-Jährigen aus dem Gegenverkehr.

Die Frau, die auf das haltende Auto aufgefahren war, erlitt leichte Verletzungen, ebenso die 21-jährige Fahrerin aus dem Gegenverkehr. Die Fahrbahn wurde nach dem Unfall zeitweise voll gesperrt. Neben einem Notarzt waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Auch Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung betreuten die Unfallbeteiligten.

Fußgänger stirbt bei Unfall im Emsland

Ein 59 Jahre alter Fußgänger ist nahe Lähden im Emsland von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Am späten Samstagabend habe der Wagen eines 49 Jahre alten Autofahrers den Fußgänger erfasst, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auch eine Vollbremsung habe den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Der 59-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Eine Notfallseelsorgerin war im Einsatz. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.