Reh auf der Straße: Auto rammt Hauswand und überschlägt sich

Nortrup. Ein Autofahrer hat beim Versuch, einem Reh auf der Fahrbahn auszuweichen, mit seinem Wagen eine Hauswand gerammt. Bei dem Unfall am Freitagabend in Nortrup im Landkreis Osnabrück überschlug sich der Wagen. Der Mann wurde eingeklemmt, Rettungskräfte befreiten ihn. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erlitt der 69-Jährige leichte Verletzungen. Das Reh sei unvermittelt auf die Straße getreten, der Fahrer habe die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und Büsche, rammte die Hauswand und überschlug sich dann.

Die Hausbewohner kamen mit dem Schrecken davon. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Euro-Höhe. Die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt.