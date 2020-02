Motorradfahrer fährt in Reh und wird schwer verletzt

Wittmund. Nach einem Zusammenstoß mit einem Reh auf einer Landesstraße in Wittmund ist ein Motorradfahrer am Samstag gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Den ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge überquerten zwei Rehe die Straße, der Motorradfahrer fuhr in eines der Tiere hinein. Die Straße wurde vorübergehend voll gesperrt.