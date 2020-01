Ministerin Honé sieht keine akuten Einschnitte durch Brexit

Hannover. Für die Niedersachsen sieht Europaministerin Birgit Honé (SPD) wegen des Brexits in der mindestens bis zum Jahresende laufenden Übergangsphase keine spürbaren Veränderungen. "Das Vereinigte Königreich wird in dieser Zeit so behandelt, als wäre es noch Mitglied der EU", sagte Honé am Freitag in Hannover. Ebenso gehe es EU-Bürgern dort. Was danach kommt, ergäben die anstehenden Verhandlungen. Für Niedersachsen sei es wichtig, für die exportstarke Wirtschaft Bedingungen zu erhalten, die einen möglichst ungestörten Warenverkehr erlaubten. Großbritannien wird die EU am Freitag um 24.00 Uhr (MEZ) verlassen.

"Zweitens haben wir ein großes Interesse daran, dass unsere Hochseefischer weiterhin britische Gewässer nutzen dürfen", sagte Honé. "Und drittens legen wir großen Wert darauf, dass unsere Bürgerinnen und Bürger weiterhin ohne großen Aufwand nach Großbritannien reisen können." Das gelte insbesondere für den Schüler- und Studentenaustausch.

In die kommenden Verhandlungen über den Austrittsvertrag werde Niedersachsen sich in verschiedenen Arbeitsgruppen einbringen, sagte die Ministerin. "Es gilt weiterhin, dass wir in Niedersachsen auf alle Eventualitäten so gut wie möglich vorbereitet sind."