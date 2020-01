Wolfsburg spielt ohne seinen besten Stürmer in Paderborn

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg muss im Auswärtsspiel beim SC Paderborn auf seinen Top-Stürmer Wout Weghorst verzichten. Der 27 Jahre alte Niederländer hat eine Oberschenkelzerrung und kann am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) definitiv nicht spielen, wie VfL Trainer Oliver Glasner am Freitag mitteilte. "Dieses Wochenende ist das Risiko zu groß. Er wird hoffentlich am nächsten Wochenende wieder dabei sein", sagte Glasner. "Jetzt ist es Zeit, dass andere Spieler in die Bresche springen."

Entwarnung gab es dagegen beim zuletzt ebenfalls angeschlagenen Mittelfeldspieler Xaver Schlager. Der Österreicher kann im Duell mit dem Tabellenvorletzten auflaufen.